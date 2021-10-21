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ريادة المملكة ليست وليدة اللحظة.. لقطات افتتاح الملك سلمان «قرية الطاقة الشمسية» قبل 40 عامًا

ريادة المملكة ليست وليدة اللحظة.. لقطات افتتاح الملك سلمان «قرية الطاقة الشمسية» قبل 40 عامًا
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تواصل- فريق التحرير:

استعرض الإعلامي محمد بن سعد، في برنامجه “الغوار” على شاشة قناة الإخبارية، جانبًا من ريادة المملكة في الطاقة النظيفة، عارضًا لقطات تعود إلى نحو أكثر من 40 عامًا توثق افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمشروع القرية الشمسية.

وقال “بن سعد” في تقريره إن اهتمام المملكة بالطاقة النظيفة ليس جديدا بل يعود إلى نحو أكثر من 40 عامًا مضت حينما دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام 1980 محطة أبحاث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعُيينة، والتي تعرف باسم مشروع القرية الشمسية لتوفير الكهرباء بقدرة 350 كيلو وات.

واستعرض في تقريره لقطات من افتتاح خادم الحرمين للمشروع وسط حشد كبير من المسؤولين والمواطنين.

 

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