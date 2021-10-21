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«الحصيني» يتوقع طقس نهاية الأسبوع بارد ليلاً.. ارتدوا الملابس الخريفية

«الحصيني» يتوقع طقس نهاية الأسبوع بارد ليلاً.. ارتدوا الملابس الخريفية
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس خلال أيام إجازة الأسبوع، بداية من اليوم الخميس وحتى بعد غد السبت، بمشيئة الله.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، أن الأجواء يتوقع أن تكون مائلة للحرارة إلى معتدلة نهاراً على الأجزاء الشمالية والوسطى، ومناطق الشرقية ونجران والمرتفعات الجنوبية والغربية، فيما ستميل للبرودة فجراً داخل المدن وتكون باردة نسبياً في البر والاستراحات.

وقال إن الأجواء ستكون حارة نهاراً ومعتدلة فجراً، على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان، مضيفاً أنه يتوقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية اليوم على الساحل الشرقي ومنطقة نجران وكذلك مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير.

وتابع الحصيني، الرياح يوم الجمعة ستكون متوسطة السرعة على أجزاء من مناطق مكة ونجران والشرقية والجوف وجنوب منطقة تبوك، مشدداً على أهمية ارتداء الملابس الخريفية بعد الساعة العاشرة ليلاً خارج المدن والاستراحات، مضيفا أن هبات الرياح المتوقعة بعد غد السبت معظمها ستكون متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والقصيم وجنوب تبوك وأقصى غرب منطقة الرياض.

أما عن درجات الحرارة، فقال إن درجات الحرارة المتوقعة في الرياض خلال الأسبوع المقبل ستتراوح ما بين 32 إلى 35 درجة مئوية للعظمى، وما بين 19 إلى 22 درجة مئوية للصغرى، وستنخفض بنحو درجتين في الأسبوع الذي يليه.

 

 

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