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الأسبوع المقبل.. «فيسبوك» تعتزم تغير اسمها

الأسبوع المقبل.. «فيسبوك» تعتزم تغير اسمها
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة فيسبوك، عزمها تغيير اسمها باسم جديد الأسبوع المقبل، بما يعكس تركيزها على البناء في العالم الافتراضي، حسبما ذكر موقع “ذا فيرج” يوم الثلاثاء مستشهداً بمصدر على معرفة مباشرة بالأمر.

وأوضح موقع “ذا فيرج” أن مارك زكربيرغ رئيس فيسبوك التنفيذي يعتزم التحدث عن تغيير الاسم في مؤتمر (كونيكت) السنوي الذي تقيمه الشركة في 28 أكتوبر، وإن ظل هناك احتمال للكشف عن المسألة في موعد أقرب.

وأشار الموقع، إلى أن إعادة التسمية ستضع تطبيق فيسبوك على الأرجح كواحد من منتجات عديدة لشركة أم ستشرف على مجموعات مثل إنستجرام وواتساب وأوكيولاس وغيرها.

 

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