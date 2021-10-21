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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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زائر قدم إلى المملكة ولم  يملأ نموذج تسجيل القدوم.. «توكلنا» يرد

زائر قدم إلى المملكة ولم  يملأ نموذج تسجيل القدوم.. «توكلنا» يرد
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تواصل- فريق التحرير:

وجه أحد الأشخاص سؤالًا إلى حساب خدمة المستفيدين بتطبيق توكلنا على موقع “تويتر”، بشأن موقف زائر قدم إلى المملكة ولم يقم بتعبئة نموذج تسجيل القدوم، و بالتالي لم تتحدث حالته في تطبيق توكلنا، مطالبًا بإفادته بحل هذه المشكلة.

وعلى الفور تفاعل حساب التطبيق عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، مع السؤال ورد عليه، مؤكدًا أنه في حال الوصول إلى المملكة ولم يتم تسجيل اللقاح عبر بوابة مقيم لابد من التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم 937 .

 

 

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