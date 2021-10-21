النفط يصعد لأعلى سعر منذ 2018 .. تجاوز الـ 85 دولار للبرميل

تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، في نهاية تعاملات مساء أمس الأربعاء، حيث وصل مزيج “برنت” في العقود الآجلة إلى 85.82 دولار للبرميل، في أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نوفمبر، والتي انتهى أجلها الأربعاء، 91 سنتا أو 1.1 %، لتبلغ عند التسوية 83.87 دولار للبرميل، كما صعدت عقود ديسمبر 98 سنتا، لتبلغ عند التسوية 83.42 دولار للبرميل، وفقا لـ”رويترز”.

وشهدت أسعار الخام حالة من الانتعاش وسط شح المعروض، مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” في زيادة بطيئة في الإنتاج بدلا من التدخل لضخ المزيد من الخام في السوق، وفي ظل تصاعد الطلب الأمريكي.