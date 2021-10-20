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أول دولة عربية تحظر الطيران مع بريطانيا بعد ظهور متحور جديد

أول دولة عربية تحظر الطيران مع بريطانيا بعد ظهور متحور جديد
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت حكومة المملكة المغربية، عن حظر الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وظهور متحور جديد متفرع من متحور “دلتا”.

وحسب وسائل إعلام محلية، أبلغت الحكومة المغربية العديد من شركات الطيران والرحلات السياحية البريطانية بأن الرحلات الجوية سيتم تعليقها بدءاً من منتصف ليلة الأربعاء وحتى إشعار آخر، كما تم تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وألمانيا وهولندا.

وحذر وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، من إمكانية ارتفاع عدد الإصابات إلى 100 ألف حالة في اليوم، وقال في مؤتمر صحفي (الأربعاء): إنه إذا لم يطعم العدد الكافي من الناس ستضطر الحكومة إلى إعادة فرض بعض الإجراءات للحد من انتشار العدوى مثل الزامية ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة والعمل من البيت.

كما أكد  وزير الصحة البريطاني، أن المستشفيات بدأت تشعر بالضغط بسبب ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من مضاعفات الفيروس، وكشف “جافيد”، أن السلطات الصحية في بلاده حددت نسخة جديدة منتشرة من متغير “دلتا”، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد أن هذا المتغير أخطر.

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