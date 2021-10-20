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طقس الخميس.. ضباب وسماء غائمة وسحب رعدية بعدة مناطق

طقس الخميس.. ضباب وسماء غائمة وسحب رعدية بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن طقس اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى، استمرار تكون الضباب على طول الساحل الجنوبي الغربي من البحر الأحمر يمتد من منطقة مكة المكرمة إلى منطقة جازان.

كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية. كما يتوقع نشاط في سرعة الرياح السطحية على المنطقة الشرقية كذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية .

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-45كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي والاوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط .

أما حالة الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين إلى يصل الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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