خلافات زوجية تُغرم «مُعلم» 2 كيلو ذهب و80 ألف غرامة تأخير.. والزوج يكشف ما حدث

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أصدرت المحكمة العامة بجدة حكم نهائي ضد زوج بعمل “معلمًا”، يلزمه بتسليم طليقته 1802 جرام من الذهب أو يواجه عقوبة السجن، فضلاً عن غرامة يومية قدرها 500 ريال في حال تأخره عن تسليم الذهب، طبقاً لمنطوق الحكم وقرار التنفيذ.

فيما كشف الزوج ويدعى “موسى”، تفاصيل ما حدث بينه وبين زوجته جعلت الحياة مستحيلة، مشيرًا إلى أن خلافات زوجية قادته إلى كتابة تسليم طليقته 1802 جرام من الذهب أو السجن، أي نحو 2 كيلوجرام من عيار 18 و21، وتقدر قيمته بنحو نصف مليون ريال.

وأضاف في حديثه لصحيفة عكاظ، متحدًا عن المبلغ الذي حكم عليه به :”لا طاقة لي بتأمينه، خصوصاً أن على عاتقي ديوناً أخرى وقروضاً شخصية وعقارية ونفقات للأبناء والتزامات عائلية”.

وتابع :” حدثت بيني وبين زوجتي خلافات أثّرت على حياتنا وعلى أبنائنا استمرت عدة شهور، وحاولت مراضاتها بشتى الوسائل لتستمر الحياة الزوجية، لدرجة أنني وقّعت لها على ورقة ترضية طلبتها دوّنت فيها أن لها ذهباً في ذمتي لرأب الخلاف، ولكن دون جدوى، إذ آلت الأمور بيننا في النهاية إلى الطلاق، وعزائي أني بذلت كل جهدي من أجل أبنائي”.

وأوضح الزوج أن غرامات التأخير ؤوصلت إلى الآن نحو ٨٠ ألف ريال.