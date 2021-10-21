الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

خلافات زوجية تُغرم «مُعلم» 2 كيلو ذهب و80 ألف غرامة تأخير.. والزوج يكشف ما حدث

خلافات زوجية تُغرم «مُعلم» 2 كيلو ذهب و80 ألف غرامة تأخير.. والزوج يكشف ما حدث
0

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت المحكمة العامة بجدة حكم نهائي ضد زوج بعمل “معلمًا”، يلزمه بتسليم طليقته 1802 جرام من الذهب أو يواجه عقوبة السجن، فضلاً عن غرامة يومية قدرها 500 ريال في حال تأخره عن تسليم الذهب، طبقاً لمنطوق الحكم وقرار التنفيذ.

فيما كشف الزوج ويدعى “موسى”، تفاصيل ما حدث بينه وبين زوجته جعلت الحياة مستحيلة، مشيرًا إلى أن خلافات زوجية قادته إلى كتابة تسليم طليقته 1802 جرام من الذهب أو السجن، أي نحو 2 كيلوجرام من عيار 18 و21، وتقدر قيمته بنحو نصف مليون ريال.

وأضاف في حديثه لصحيفة عكاظ، متحدًا عن المبلغ الذي حكم عليه به :”لا طاقة لي بتأمينه، خصوصاً أن على عاتقي ديوناً أخرى وقروضاً شخصية وعقارية ونفقات للأبناء والتزامات عائلية”.

وتابع :” حدثت بيني وبين زوجتي خلافات أثّرت على حياتنا وعلى أبنائنا استمرت عدة شهور، وحاولت مراضاتها بشتى الوسائل لتستمر الحياة الزوجية، لدرجة أنني وقّعت لها على ورقة ترضية طلبتها دوّنت فيها أن لها ذهباً في ذمتي لرأب الخلاف، ولكن دون جدوى، إذ آلت الأمور بيننا في النهاية إلى الطلاق، وعزائي أني بذلت كل جهدي من أجل أبنائي”.

وأوضح الزوج أن غرامات التأخير ؤوصلت إلى الآن نحو ٨٠ ألف ريال.

 

مواد ذات صلة

قصة المعلم الذي ظهر مع وزير التعليم بـ «عكازين» لتكريمه.. إعاقة حركية وفشل كلوي

قصة المعلم الذي ظهر مع وزير التعليم بـ «عكازين» لتكريمه.. إعاقة حركية وفشل كلوي

أمر قضائي.. تعويض مواطنة 470 ألف ريال عن مركبة سحبت قبل 12 عاماً

أمر قضائي.. تعويض مواطنة 470 ألف ريال عن مركبة سحبت قبل 12 عاماً

شاهد.. صاحب مزرعة يعلم راعٍ القراءة والكتابة وتلاوة القرآن ويكشف السبب

شاهد.. صاحب مزرعة يعلم راعٍ القراءة والكتابة وتلاوة القرآن ويكشف السبب

ثبتت براءته بعد سجنه 19 شهراً.. 800 ألف ريال تعويضاً لمواطن في جدة

ثبتت براءته بعد سجنه 19 شهراً.. 800 ألف ريال تعويضاً لمواطن في جدة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة