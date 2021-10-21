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4 علامات تنذر باعوجاج العمود الفقري لدى الأطفال

4 علامات تنذر باعوجاج العمود الفقري لدى الأطفال
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تواصل – وكالات:

مشكلة اعوجاج العمود الفقري لدى الأطفال، من أخطر المشاكل التي تؤرق الوالدين، والتي دائما ما يبحثون عن علاج لها، حتى لا تؤثر على صحة الأطفال في المستقبل.

وفي هذا السياق، أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال أن ميل جسم الطفل ينذر بالإصابة باعوجاج العمود الفقري (scoliosis).

وأشارت إلى أن أعراض هذا المرض الخطير تشمل أيضاً إمالة الرأس إلى الجانب في أغلب الأحيان وارتفاع أحد الكتفين عن الآخر وتقوس القفص الصدري للأمام على أحد الجانبين.

وفي هذا السياق، حذرت الرابطة من أن اعوجاج العمود الفقري يمكن أن يؤثر بالسلب على وظيفة الرئة أو القلب مع مرور الوقت، كما أنه يندرج ضمن “العيوب الجمالية”، الأمر الذي يترتب عليه مشاكل نفسية.

وبينت الرابطة، أنه كلما تأخر العلاج في هذه الحالات، زادت صعوبته وكانت النتائج غير مُرضية في الغالب.

وشددت على أهمية استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في ارتداء كورسيه مع إمكانية اللجوء للجراحة.

 

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