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تراجع في أسعار 6 سلع حيوية بأسواق المملكة رغم ارتفاعها عالميًا

تراجع في أسعار 6 سلع حيوية بأسواق المملكة رغم ارتفاعها عالميًا
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت أسواق المملكة تراجعاً في أسعار 6 سلع حيوية، رغم ارتفاع أسعارها ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، خلال سبتمبر الماضي.

وجاء ارتفاع أسعار هذه السلع عالمياً نتيجة نقص الإمدادات وارتفاع الطلب العالمي على الواردات بالتزامن مع تدني الإنتاج دون الإمكانات في عدة دول مصدرة.

وحسب صحيفة الوطن، فقد قوبل ذلك التراجع في السوق المحلية مدفوعاً بزيادة واردات القطاع الخاص من السلع الغذائية بنسبة 60%.

وهذه السلع هي القمح، والأرز، والزيوت،  والألبان، واللحوم، والسكر.

وفي هذا الإطار، نشرت الصحيفة، مقارنة بين أسعار هذه السلع عالمياً ومحلياً، حيث شهدت هذه السلع ارتفاعًا عالميًا على النحو التالي:

القمح4 %، الأرز3 %، الزيوت1.7 %، الألبان1.5 %، اللحوم26 %، السكر0.7 %.

أما محليًا فقدت تراجعت أسعار هذه السلع بالنسب التالية:

القمح تراجع بنسبة0.37 %، أما الأرز فتراجع بمتوسط1.2 %، كما تراجعت الزيوت بمتوسط 0.8 %، أما منتجات الألبان فتراجعت بنسبة 0.3 %، واللحوم تراجعت هامشي بنسبة0.67 %، كما تراجع السكر بنسبة1.2 %.

 

 

 

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