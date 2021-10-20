«التعليم» تدشن برنامج «الإنجليزية للمتعلمين الصغار».. شراكة مع السفارة الأمريكية

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دشن نائب وزير التعليم المكلّف د.سعد بن سعود آل فهيد عن بُعد اليوم برنامج “تعليم اللغة الإنجليزية للمتعلمين الصغار” TEYL، بالشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة، وذلك بحضور معالي نائب رئيس البعثة الأمريكية بالمملكة دينيسون أوفوت.

وقدّم د.آل فهيد في كلمة له بهذه المناسبة؛ الشكر والتقدير لأعضاء السفارة الأمريكية في المملكة وممثليها لما أَوْلَوْهُ من اهتمام بالبرنامج، ولجهودهم للإسهام بتقديمه بالصورة المأمولة من خلال جامعة جورج مايسون الأمريكية.

وقال د.آل فهيد: “إن الشراكة القائمة بين وزارة التعليم والسفارة الامريكية في مجالات التعليم؛ ستسهم في تعزيز الصداقة وتبادل الخبرات بين الجانبين”، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه وزارة التعليم بتعليم وتعلّم اللغة الإنجليزية؛ نظراً لكونها لغة عالمية للعلوم والاقتصاد وتعلمها يُعد داعماً لتحقيق مرتكزات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وكذلك حرص الوزارة على المتابعة المستمرة للوصول إلى تحقيق مستهدفات إدراج تعليم اللغة الإنجليزية في المراحل المبكرة من التعليم.

من جانبه أعرب نائب السفير الأمريكي عن مدى سعادته بالشراكة مع وزارة التعليم؛ للعمل على تحقيق أهداف هذا البرنامج، مؤكداً على دوره في تعزيز مبادرة وزارة التعليم لتدريس مادة اللغة الإنجليزية في الصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية.

ويهدف البرنامج للاستفادة من الخبرات الدولية من المتخصصين في مجال تدريس اللغة الإنجليزية للمتعلمين الصغار، ودعم توجه الوزارة بتدريسها في الصفوف المبكرة من المرحلة الابتدائية.

ويتم تنفيذ البرنامج من خلال جامعة جورج مايسون على مرحلتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى 200 مشرف ومشرفة لمادة اللغة الإنجليزية؛ لرفع مستوى أدائهم وتزويدهم بأفضل الممارسات التربوية والإستراتيجيات العلمية الحديثة لتدريس اللغة الإنجليزية للمتعلمين الصغار، بينما تستهدف المرحلة الثانية نقل خبرات متدربي ومتدربات البرنامج للميدان التربوي من خلال تدريب 5000 معلم ومعلمة لغة إنجليزية في الصفوف الأولية.

ويمتاز البرنامج بمنح المجتازين شهادة من جامعة مايسون الأمريكية والملحقية الثقافية الأمريكية، إضافة إلى اعتماد 30 ساعة تدريبية لهم ضمن ساعات التطوير المهني التعليمي، كما يشترط للترشح للبرنامج؛ التمكّن من اللغة الإنجليزية، وامتلاك المهارات التدريبية لنقل الخبرات والمهارات المكتسبة من هذا البرنامج، وتحقيق 70% من الحد الأدنى من متطلبات الحصول على شهادة الاجتياز.

حضر تدشين البرنامج وكيل الوزارة للتعليم العام د.محمد بن سعود المقبل، ومدير عام الإيفاد والابتعاث الأستاذة بدرية الغانم، ورؤساء أقسام اللغة الإنجليزية في المملكة، بالإضافة إلى فريق الإشراف على البرنامج.​