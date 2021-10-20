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بريطانيا: سنضطر لإعادة فرض الكمامة والعمل من المنازل..اكتشاف جديد مُقلق

بريطانيا: سنضطر لإعادة فرض الكمامة والعمل من المنازل..اكتشاف جديد مُقلق
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تواصل- فريق التحرير:

يبدو أن بريطانيا على موعد جديد من الإغلاق العام أو إعادة فرض قيود مرة أخرى على الجميه بما فيها إلزامية ارتداء “الكمامة” والعمل من المنازل، وذلك بعد التزايد الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا واكتشاف نسخة جديدة متفرعة من متحور “دلتا”.

وحذر وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، من إمكانية ارتفاع عدد الإصابات إلى 100 ألف حالة في اليوم.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم: إنه إذا لم يطعم العدد الكافي من الناس ستضطر الحكومة إلى إعادة فرض بعض الإجراءات للحد من انتشار العدوى مثل الزامية ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة والعمل من البيت.

كما أكد  وزير الصحة البريطاني، أن المستشفيات بدأت تشعر بالضغط بسبب ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من مضاعفات الفيروس.

وكشف “جاويد”، أن السلطات الصحية في بلاده حددت نسخة جديدة منتشرة من متغير “دلتا”، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد أن هذا المتغير أخطر.

وكانت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية نقلت عن علماء قولهم إنهم يتتبعون بقلق سليلا لمتحور “دلتا” من فيروس كورونا، لافتين إلى أنه قد يكون أكثر عدوى من متغير “دلتا” الأصلي.

 

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