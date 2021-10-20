الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الشؤون البلدية» تطلق لوحة إحصائيات التوسع في البناء.. 3 أهداف رئيسية

«الشؤون البلدية» تطلق لوحة إحصائيات التوسع في البناء.. 3 أهداف رئيسية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مساء أمس الأربعاء، إطلاق لوحة إحصائيات التوسع في البناء، بهدف توفير رخص البناء وضخ الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، في تغريدات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن لوحة إحصائيات التطوير العقاري والأنشطة التجارية تسهم في تعزيز مبدأ الشفافية في قطاع التطوير العقاري والقطاعين الخدمي والتجاري.

وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن لوحة إحصائيات التوسع في البناء تستهدف أيضا خلق الفرص، وجذب الاستثمارات.

 

 

 

مواد ذات صلة

السماح بزيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي إلى عشرة أشخاص

السماح بزيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي إلى عشرة أشخاص

«الشؤون البلدية» تبدأ ربط مخالفات المقاولين بالنظام الإلكتروني للتصنيف

«الشؤون البلدية» تبدأ ربط مخالفات المقاولين بالنظام الإلكتروني للتصنيف

«وافي» يُعلن القواعد المنظمة لتراخيص الوساطة العقارية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

«وافي» يُعلن القواعد المنظمة لتراخيص الوساطة العقارية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

إغلاق 10 قاعات بالرياض.. «الشؤون البلدية»: استمرار تعليق المناسبات الاجتماعية بقصور الأفراح

إغلاق 10 قاعات بالرياض.. «الشؤون البلدية»: استمرار تعليق المناسبات الاجتماعية بقصور الأفراح

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة