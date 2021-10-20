«الشؤون البلدية» تطلق لوحة إحصائيات التوسع في البناء.. 3 أهداف رئيسية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مساء أمس الأربعاء، إطلاق لوحة إحصائيات التوسع في البناء، بهدف توفير رخص البناء وضخ الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، في تغريدات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن لوحة إحصائيات التطوير العقاري والأنشطة التجارية تسهم في تعزيز مبدأ الشفافية في قطاع التطوير العقاري والقطاعين الخدمي والتجاري.

وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن لوحة إحصائيات التوسع في البناء تستهدف أيضا خلق الفرص، وجذب الاستثمارات.