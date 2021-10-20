العراق.. 175 كيساً مليئة بالأوراق النقدية في حفرة أسفل البنك المركزي

تواصل – فريق التحرير:

فوجئ عمال عراقيون في محافظة الموصل أثناء سحب أكياس من حفرة في الأرض، أنها تحتوي على رزم من الأوراق النقدية.

وكانت بناية البنك المركزي أثناء عمليات التحرير، قد تعرضت لضربة جوية، وذلك بحسب ما أعلنه حسين الزيدي مدير البنك المركزي فرع الموصل.

وفي التفاصيل التي أعلنها الزيدي، أننا استطعنا أن ندخل داخل الخزينة واكتشفنا وجود عملة نقدية داخل الأكياس من فئات صغيرة.

وأوضح أن العملة تالفة ومتضررة بشكل كبير جدا نتيجة غرق الخزائن بالمياه الجوفية.

كما أشار إلى أنه تم العثور على حوالى 175 كيسا حتى الآن، دون أن يحدد حقيقة المبلغ.

يذكر أنه في عام 2014،أثناء سيطرة تنظيم “داعش” على الموصل، سقطت مئات الملايين من الدولارات وسبائك الذهب المودعة في خزائن فرع البنك المركزي بأيدي التنظيم.