الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

العراق.. 175 كيساً مليئة بالأوراق النقدية في حفرة أسفل البنك المركزي

العراق.. 175 كيساً مليئة بالأوراق النقدية في حفرة أسفل البنك المركزي
0

تواصل – فريق التحرير:

فوجئ عمال عراقيون في محافظة الموصل أثناء سحب أكياس من حفرة في الأرض، أنها تحتوي على رزم من الأوراق النقدية.

وكانت بناية البنك المركزي أثناء عمليات التحرير، قد تعرضت لضربة جوية، وذلك بحسب ما أعلنه حسين الزيدي مدير البنك المركزي فرع الموصل.

وفي التفاصيل التي أعلنها الزيدي، أننا استطعنا أن ندخل داخل الخزينة واكتشفنا وجود عملة نقدية داخل الأكياس من فئات صغيرة.

وأوضح أن العملة تالفة ومتضررة بشكل كبير جدا نتيجة غرق الخزائن بالمياه الجوفية.

كما أشار إلى أنه تم العثور على حوالى 175 كيسا حتى الآن، دون أن يحدد حقيقة المبلغ.

يذكر أنه  في عام 2014،أثناء سيطرة تنظيم “داعش” على الموصل، سقطت مئات الملايين من الدولارات وسبائك الذهب المودعة في خزائن فرع البنك المركزي بأيدي التنظيم.

 

 

مواد ذات صلة

الحكومة اليمنية تعلق تحويل الأموال لوقف تدهور العملة

الحكومة اليمنية تعلق تحويل الأموال لوقف تدهور العملة

البنك المركزي: يحق للعميل تحويل راتبه إلى بنك آخر بشرط

البنك المركزي: يحق للعميل تحويل راتبه إلى بنك آخر بشرط

«البنك المركزي» يعتمد منتج تأمين الطرود البريدية.. هذه أهم مزاياه (فيديو)

«البنك المركزي» يعتمد منتج تأمين الطرود البريدية.. هذه أهم مزاياه (فيديو)

البنك المركزي يعلن اعتماد منتج تأمين الطرود البريدية.. تعرف على فوائده

البنك المركزي يعلن اعتماد منتج تأمين الطرود البريدية.. تعرف على فوائده

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>