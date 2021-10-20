الأمير «مقرن بن عبدالعزيز» يجتاح الترند في المملكة بدعوات الشفاء

تواصل- فريق التحرير:

اجتاح هاشتاق باسم الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، الترند عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” في المملكة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة.

وشارك في الهاشتاق الآلاف من المواطنين والسياسيين والإعلاميين، داعين للأمير مقرن بالصحة والشفاء العاجل.

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز :” اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاس، مُذهِبَ الباسِ، اشْفِ عمّي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفِه شفاءً لا يغادِرُ سَقَمًا”.

فيما كتب فايز المالكي :” اللهم اشف صاحب السمو الملكي الأمير #مقرن_بن_عبدالعزيز شفاًء لايغادر سقمًا والبسه ثوب الصحه والعافيه واحفظه من كل مكروه”.

ونرصد لكم في التغريدات التالية بعض أبرز المشاركين في الدعاء للأمير مقرن بن عبدالعزيز- شفاه الله- والذين دعوا له بالشفاء والعافية.

#مقرن_بن_عبدالعزيز اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاس، مُذهِبَ الباسِ، اشْفِ عمّي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفِه شفاءً لا يغادِرُ سَقَمًاpic.twitter.com/WzrPNNTm5b — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman)October 20, 2021

اللهم اشف صاحب السمو الملكي الأمير ⁧#مقرن_بن_عبدالعزيز⁩⁩ شفاًء لايغادر سقمًا والبسه ثوب الصحه والعافيه واحفظه من كل مكروه .💚🇸🇦pic.twitter.com/dnM7Nz35GD — فايز المالكي (@fayez_malki)October 20, 2021

اللهم رب الناس اذهب الباس انت الشاف لا شفاء الا شفاءك اللهم اشف#مقرن_بن_عبدالعزيزشفاء مابعده سقم ولا مرض يا رب العالمين. الف لاباس عليك أمير#حائلفي الزمن الجميل..pic.twitter.com/wRvROnLwhn — حمود اللحيدان (@Ha2936)October 20, 2021

اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما والبسه ثوب الصحة والعافية 🤲🏼

#مقرن_بن_عبدالعزيزpic.twitter.com/rSGKYT3mXC — سعود محمد العبدالله الفيصل (@S_M_A_AlFaisal)October 20, 2021

اللهم اشف سيدي و والدي الأمير#مقرن_بن_عبدالعزيزشفاء لا يغادر سقماً واحفظه واطل في عمره واجعله دائماً بصحة وعافيه 💚🙏🏻pic.twitter.com/nivVsGjsWw — عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20)October 20, 2021

اسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاءً عاجل غير آجل ويلبسك ثوب الصحة والعافيه يا رب العالمين

#مقرن_بن_عبدالعزيزpic.twitter.com/a7Mlp9EjrP — سامي الجابر (@SamiAlJaber)October 20, 2021