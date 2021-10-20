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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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الأمير «مقرن بن عبدالعزيز» يجتاح الترند في المملكة بدعوات الشفاء

الأمير «مقرن بن عبدالعزيز» يجتاح الترند في المملكة بدعوات الشفاء
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تواصل- فريق التحرير:

اجتاح هاشتاق باسم الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، الترند عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” في المملكة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة.

وشارك في الهاشتاق الآلاف من المواطنين والسياسيين والإعلاميين، داعين للأمير مقرن بالصحة والشفاء العاجل.

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز :” اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاس، مُذهِبَ الباسِ، اشْفِ عمّي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفِه شفاءً لا يغادِرُ سَقَمًا”.

فيما كتب فايز المالكي :” اللهم اشف صاحب السمو الملكي الأمير  #مقرن_بن_عبدالعزيز شفاًء لايغادر سقمًا والبسه ثوب الصحه والعافيه واحفظه من كل مكروه”.

ونرصد لكم في التغريدات التالية بعض أبرز المشاركين في الدعاء للأمير مقرن بن عبدالعزيز- شفاه الله- والذين دعوا له بالشفاء والعافية.

 

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