«الداخلية» تكشف عن استبدال جواز الحالي بآخر يضم شريحة (فيديو)

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أعلن الأمير بندر بن عبدالله، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، عن استحداث خدمات جديدة أبرزها إضافة شريحة إلكترونية لبيانات المواطن مرتبطة بجواز السفر، وخدمة تجديد الهوية الوطنية رقميًا.

وقال الأمير بندر وفقا لفضائية “العربية”: “إنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة استبدال جوازات المواطنين المقروءة بأخرى بها شريحة إلكترونية تحمل بيانات الفرد، ويمكن قراءتها من خلال قارئات بجميع المطارات”.

وأضاف الأمير بندر بن عبدالله: “أن الخدمات الإلكترونية المرتبطة بهذا الجواز مستمرة وتتطور”، مبينًا أن الوزارة ستطلق قريبًا خدمة تجديد الهوية الوطنية من أي مكان في العالم دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، على أن يتم إيصالها إلى المستفيد عبر البريد.