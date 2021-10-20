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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الداخلية» تكشف عن استبدال جواز الحالي بآخر يضم شريحة (فيديو)

«الداخلية» تكشف عن استبدال جواز الحالي بآخر يضم شريحة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الأمير بندر بن عبدالله، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، عن استحداث خدمات جديدة أبرزها إضافة شريحة إلكترونية لبيانات المواطن مرتبطة بجواز السفر، وخدمة تجديد الهوية الوطنية رقميًا.

وقال الأمير بندر وفقا لفضائية “العربية”: “إنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة استبدال جوازات المواطنين المقروءة بأخرى بها شريحة إلكترونية تحمل بيانات الفرد، ويمكن قراءتها من خلال قارئات بجميع المطارات”.

وأضاف الأمير بندر بن عبدالله: “أن الخدمات الإلكترونية المرتبطة بهذا الجواز مستمرة وتتطور”، مبينًا أن الوزارة ستطلق قريبًا خدمة تجديد الهوية الوطنية من أي مكان في العالم دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، على أن يتم إيصالها إلى المستفيد عبر البريد.

 

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