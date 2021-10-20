الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد إعلان المملكة غضبها من موقفه.. بيان عاجل من مجلس الأمن الدولي

بعد إعلان المملكة غضبها من موقفه.. بيان عاجل من مجلس الأمن الدولي
0

تواصل- فريق التحرير:

بعد ساعات من إدانة المملكة صمت مجلس الأمن على هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية، وعدم صدور بيان إدانة لهذه الأفعال الإرهابية، سارع مجلس الأمن بإصدار بيان، يصحح فيه موقفه بإدانة هجمات الحوثيين عبر الحدود في المملكة.

كما تضمن بيان مجلس الأمن، إدانة لتهديدات مليشيا الحوثي للملاحة في البحر الأحمر وعلى السفن التجارية، مؤكدًا أنها تشكل خطراً كبيراً على الملاحة في البحر الأحمر.

وأدان بيان مجلس الأمن الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي عبر الطائرات المسيرة، محذرًا من استغلال الإرهاب لتعثر جهود السلام في اليمن، مشدداً على التزامه الكامل بوحدة وسيادة واستقلال اليمن.

وكانت المملكة أعربت عن أسفها لعجز مجلس الأمن الدولي عن إدانة هجمات وممارسات مليشيا الحوثي في اليمن تجاه المملكة.

وقال مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماعه المنعقد في إطار ‏البند “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية”:” إن المملكة تعرب عن أسفها وغضبها من أن مجلس الأمن الدولي قد وقف ‏حتى تاريخ اليوم عاجزا ولم يتمكن من إصدار بيان يدين فيه هجمات وممارسات ميليشيا ‏الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية وأراضيها والمدنيين فيها، ‏متسائلة حول مدى فاعلية المجلس وقدرته على أداء دوره.

 

مواد ذات صلة

تراجع في أسعار 6 سلع حيوية بأسواق المملكة رغم ارتفاعها عالميًا

تراجع في أسعار 6 سلع حيوية بأسواق المملكة رغم ارتفاعها عالميًا

المملكة تدين عجز مجلس الأمن عن إدانة هجمات وممارسات الحوثي: أمر مؤسف

المملكة تدين عجز مجلس الأمن عن إدانة هجمات وممارسات الحوثي: أمر مؤسف

إحصائية صادمة.. قتل وتشويه 10 آلاف طفل على يد مليشيا الحوثي

إحصائية صادمة.. قتل وتشويه 10 آلاف طفل على يد مليشيا الحوثي

316 مليار ريال.. حجم التجارة بين المملكة ودول الخليج

316 مليار ريال.. حجم التجارة بين المملكة ودول الخليج

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>