الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إحصائية صادمة.. قتل وتشويه 10 آلاف طفل على يد مليشيا الحوثي

إحصائية صادمة.. قتل وتشويه 10 آلاف طفل على يد مليشيا الحوثي
0

 تواصل- فريق التحرير

كشف تقارير أممية عن انتهاكات جسيمة، ارتكبتها مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن بحق الأطفال، منذ انقلاب المليشيا على  الشرعية في البلاد.

وكشف منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في تقرير لها أن 10 آلاف طفل يمني إما قتلوا أو شوّهوا منذ الانقلاب الحوثي.

وأكد المتحدث باسم يونيسف في إفادة بالأمم المتحدة  أن الصراع اليمني بلغ مستوى جديد مشين.

وأضاف أنه يوجد لدينا الآن عشرة آلاف طفل إما قتلوا أو شوهوا أي ما يعادل أربعة أطفال كل يوم، وذلك عقب إفادات أدلى به في جنيف عقب عدته من زيارة لليمن.

وأوضح أن أربعة من كل خمسة أطفال، أي نحو 11 مليون إجمالا، يحتاجون لمساعدات إنسانية في اليمن.

كما نوّه أيضا أن نحو 400 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد وأكثر من 2 مليون بدون تعليم، بعد إخراجهم من المراحل العليمية.

 

مواد ذات صلة

الحوثي ينفق نصف مليار ريال في احتفالية المولد.. والأكل من القمامة للمدنيين

الحوثي ينفق نصف مليار ريال في احتفالية المولد.. والأكل من القمامة للمدنيين

فيديو يفضح الحوثي.. إجبار الأطفال وتجنيدهم لتنفيذ عمليات انتحارية

فيديو يفضح الحوثي.. إجبار الأطفال وتجنيدهم لتنفيذ عمليات انتحارية

«التحالف»: مقتل 48 من مليشيا الحوثي وتدمير 6 آليات عسكرية خلال 24 ساعة

«التحالف»: مقتل 48 من مليشيا الحوثي وتدمير 6 آليات عسكرية خلال 24 ساعة

«التحالف يصطاد المليشيا»..مقتل 475 حوثيًا في 3 أيام

«التحالف يصطاد المليشيا»..مقتل 475 حوثيًا في 3 أيام

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>