إحصائية صادمة.. قتل وتشويه 10 آلاف طفل على يد مليشيا الحوثي

تواصل- فريق التحرير

كشف تقارير أممية عن انتهاكات جسيمة، ارتكبتها مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن بحق الأطفال، منذ انقلاب المليشيا على الشرعية في البلاد.

وكشف منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في تقرير لها أن 10 آلاف طفل يمني إما قتلوا أو شوّهوا منذ الانقلاب الحوثي.

وأكد المتحدث باسم يونيسف في إفادة بالأمم المتحدة أن الصراع اليمني بلغ مستوى جديد مشين.

وأضاف أنه يوجد لدينا الآن عشرة آلاف طفل إما قتلوا أو شوهوا أي ما يعادل أربعة أطفال كل يوم، وذلك عقب إفادات أدلى به في جنيف عقب عدته من زيارة لليمن.

وأوضح أن أربعة من كل خمسة أطفال، أي نحو 11 مليون إجمالا، يحتاجون لمساعدات إنسانية في اليمن.

كما نوّه أيضا أن نحو 400 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد وأكثر من 2 مليون بدون تعليم، بعد إخراجهم من المراحل العليمية.