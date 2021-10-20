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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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كثيرا ما نسأل  في أمورنا “بوجه الله”.. ما هو الصحيح في طلبنا بهذا الدعاء

كثيرا ما نسأل  في أمورنا “بوجه الله”.. ما هو الصحيح في طلبنا بهذا الدعاء
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تواصل- فريق التحرير

يكثر البعض من الناس في دعائهم وسؤالهم ربهم في الدعاء بكلمة أو عبارة ” بوجه الله”.

وفي سؤال وجه للشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حول ” السؤال بوجه الله”، أجاب أن ذلك لا يجوز.

وجاء السؤال للشيخ الفوزان :” أحسن الله إليكم.. ما حكم من يسأل بوجه الله في أمور الدنيا، في البيع والشراء وما شابه ذلك”؟

وأوضح الشيخ الفوزان أن ذلك لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “أنه لا يسأل بوجه إلا الجنة”.

ونوه أن أمور الدنيا التي تجري بين الناس لا تسأل بوجه الله عزوجل.

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