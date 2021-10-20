سائق مصري مات فجأة أثناء القيادة .. والحصيلة مصرع 19 راكبًا

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شهدت مصر مساء اليوم الأربعاء، حادثًا مروريًا تحول إلى مأساة حقيقية بعدما أسفر عن مصرع 19 شخصًا.

ووقع الحادث جراء تصادم شاحنة مع مركبة صغيرة (ميكروباص) أعلى الطريق الدائري الأوسطي، في الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر إلى محافظة الفيوم، جنوب غرب العاصمة القاهرة، وفقا لصحيفة “الأهرام” الحكومية المصرية.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إن سائق الشاحنة، داهمته سكرات الموت وتوفى قبيل الحادث مباشرة أثناء القيادة وفقد التحكم في سير الشاحنة، الأمر الذي تسبب في الحادث ليحصد أرواح 19 شخصًا.

وحسب الصحيفة، فقد أطاحت الشاحنة بعدد من أعمدة الإنارة وعبرت الطريق إلى الاتجاه المعاكس، واصطدمت بسيارة الميكروباص في الاتجاه الآخر، ما أدى إلى وفاة جميع الركاب.

وطلبت النيابة العامة المصرية، تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما انتقلت لمعاينة آثار الحادث.

وكشفت التحقيقات أن شاحنة عبرت الطريق إلى الجهة المقابلة واصطدمت بالميكروباص، ما أسفر عن مصرع الركاب بالكامل بمن فيهم سائق النقل.