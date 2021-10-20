تفوق الخيال.. روسي دهس شخصاً وحاول خداع الشرطة بهذه الحيلة

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رغم قيامه بتنفيذ حيلة لا تخطر على البال، إلا أن الشرطة الروسية تمكنت من الإطاحة بقائد مركبة والقبض عليه بعد قيامه بعملية دهس لشخص.

وكانت الشرطة الروسية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، القبض على سائق تسبب بوفاة شخص في حادث مروري.

ونقلت وسائل إعلام روسية أن السائق حاول إخفاء جريمته بطريقة مبتكرة، بعد أن صدم أحد السكان بسيارته على طريق سريع في مدينة روسية.

وحاول الجاني إخفاء جريمته عبر تقطيع سيارته لأجزاء ودفنها في حديقة منزله، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بوصول الشرطة إليه.

وقامت الشرطة بعملية بحث واسعة، إثر الحادث، وفحصت كاميرات المراقبة، حتى تمكنت من التعرف على السيارة التي صدمت الرجل وسائقها.

وفوجئت الشرطة عند التوجه إلى منزل الجاني لإلقاء القبض عليه أنه قام بتفكيك السيارة إلى أجزاء ودفنها في حديقة منزله.