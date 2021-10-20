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رئيس «الصناعات العسكرية»: الشركات العالمية مهتمة بالدخول للسوق المحلي

رئيس «الصناعات العسكرية»: الشركات العالمية مهتمة بالدخول للسوق المحلي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن م. وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أن هناك اهتمام لدى الشركات العالمية في الدخول للسوق المحلي السعودي .

وقال أبو خالد، لـ”نشرة الرابعة” على قناة “العربية”: “إن الجميع يعلم أن السوق السعودي يعتبر سوقاً جذاباً جداً ومغر لأي شركة لها علاقة بصناعة الأنظمة العالمية.

وأضاف “أن جميع الشركات العالمية مهتمين جدا بتواجدهم في السوق السعودي، ولكن نحن نشترط في أي عقد أن يتم توطين الصناعات في داخل المملكة العربية السعودية، وهي رسالة واضحة لجميع المستثمرين، وأن هذه الرسالة واضحة وقوية”.

 

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