بهذه الطريقة.. قط يتحول إلى «دليفري مخدرات» بين السجناء الروس

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بحيلة لا تخطر على الأذهان، لكن تم اكتشافها مؤخرا، استخدم بعض النزلاء في أحد السجون الروسية، قطاً في ترويج ونقل المخدرات.

وفي تفاصيل الواقعة المثيرة التي ذكرها موقع روسيا اليوم، فإن الناطق باسم الإدارة المحلية لهيئة السجون الفدرالية، أكد اليوم الأربعاء أنه تم اعتراض القط بفضل الحصول على معلومات تلقاها موظفو السجن مسبقا.

وقد اكتشف موظفو السجن طوقا تم ربطه برقبة القط وفيه 5 غرامات من الماريجوانا.

وتم ضبط القط عندما حاول التسلل إلى منطقة السجن ، حيث تم القبض عليه بالقرب من الجدار.