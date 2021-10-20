الأفضل منذ 20 عامًا.. الإعلان عن دواء فعال لسرطان الثدي

تواصل- وكالات:

في ابتكار يعد الأفضل في هذا المجال منذ 20 عامًا، توصل العلماء إلى دواء جديد لنوع واحد من سرطان الثدي، والذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، اليوم الأربعاء.

وقال الباحث الرئيسي ستيفن جونستون، دكتوراه في الطب من مستشفى “Royal Marsden Hospital NHS Foundation Trust”، في العاصمة البريطانية لندن في اجتماع عقدته مؤخرا الجمعية الأوروبية لعلم الأورام الطبي “هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا، التي نشهد فيها تقدمًا في العلاج المساعد لهذا النوع من سرطان الثدي”، وفق موقع “ميد ويب” الطبي.

قال جوزيبي كوريجليانو، رئيس قسم تطوير الأدوية المبكرة في المعهد الأوروبي للأورام في ميلانو بإيطاليا، إن العقار الجديد “سيغير مسار العلاج”.

الدواء المسمى abemaciclib – الاسم التجاري Verzenio – معتمد الآن للمرضى الذين يعانون من سرطان الثدي HR + ، ER2 المبكر، والذي يشكل 70% من جميع سرطانات الثدي.