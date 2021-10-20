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الليلة.. القمر البدر يزين سماء المملكة مع ذروة تساقط «شهب الجباريات»

الليلة.. القمر البدر يزين سماء المملكة مع ذروة تساقط «شهب الجباريات»
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تواصل – فريق التحرير:

تشهد سماء المملكة والوطن العربي، مساء اليوم الأربعاء، اكتمال القمر لشهر ربيع الأول، وسيزين السماء طوال الليل بالتزامن مع ذروة تساقط شهب الجباريات وهو أول بدر في فصل الخريف.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، في بيان اليوم،: “بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدر طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك عند الساعة 05:56 مساءً بتوقيت المملكة ويكون قطع نصف مدار حول الأرض خلال الشهر”.

وتابع أن القمر سيشرق فوق الأفق الشرقي الشمال الشرقي بعد غروب الشمس وسيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالي ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير.

وعدّ أبو زاهرة هذا التوقيت من الشهر القمري مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.

وبين أبو زاهرة، أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.

 

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