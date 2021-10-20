الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه:

الوظــائف:

1- أخصائي التخطيط التقني:

– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال تخطيط الأعمال أو إدارة المنتجات.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

2- مُحلل التدريب: (مـازال التقديم متـاح)

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).