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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» تعلن عن وظائف شاغرة

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» تعلن عن وظائف شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه:

الوظــائف:

1- أخصائي التخطيط التقني:

– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال تخطيط الأعمال أو إدارة المنتجات.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

2- مُحلل التدريب: (مـازال التقديم متـاح)

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

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