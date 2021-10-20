الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

استشاري يكشف مفاجأة عن فوائد القهوة الأمريكية السوداء

استشاري يكشف مفاجأة عن فوائد القهوة الأمريكية السوداء
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف استشار الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد د. معتز هاشم، مفاجأة توصلت لها دراسات طبية بشأن فوائد القهوة الأمريكية على صحة الإنسان.

وقال “هاشم” في فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” الدراسات الطبية واضحة جداً إن القهوة الأمريكية السوداء تخفف من دهون الكبد حتى لو كاس أو كاسين أو 3 في اليوم فإنها تخفف من نسبة الدهون والتليف”.

وتابع :” لكننا نعرف أن القهوة يمكن أن تزيد من ارتجاع المريء والحموضة ، كما يمكن أن تزيد من أعراض وتهيجات القولون العصبي، لذلك كل شخص يفترض أن يتابع حالته مع طبيبه”.

أما بخصوص القهوة العربية، رد الاستشاري بأنه لا توجد دراسات طبية تشمل القهوة العربية.

 

 

مواد ذات صلة

«دون إضافات».. أطباء يحددون أفضل أنواع قهوة الصباح

«دون إضافات».. أطباء يحددون أفضل أنواع قهوة الصباح

استشاري يحذر من ادعاءات غسيل القولون والكبد.. اجتهادات شخصية وتجارية

استشاري يحذر من ادعاءات غسيل القولون والكبد.. اجتهادات شخصية وتجارية

استشاري يوضح طبيعة مرض «وحمة الكبد».. ويكشف عن أعراضه

استشاري يوضح طبيعة مرض «وحمة الكبد».. ويكشف عن أعراضه

تحذير من الإفراط في تناول «الباراسيتامول».. يسبب فشل الكبد

تحذير من الإفراط في تناول «الباراسيتامول».. يسبب فشل الكبد

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة