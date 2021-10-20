استشاري يكشف مفاجأة عن فوائد القهوة الأمريكية السوداء

تواصل- فريق التحرير:

كشف استشار الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد د. معتز هاشم، مفاجأة توصلت لها دراسات طبية بشأن فوائد القهوة الأمريكية على صحة الإنسان.

وقال “هاشم” في فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” الدراسات الطبية واضحة جداً إن القهوة الأمريكية السوداء تخفف من دهون الكبد حتى لو كاس أو كاسين أو 3 في اليوم فإنها تخفف من نسبة الدهون والتليف”.

وتابع :” لكننا نعرف أن القهوة يمكن أن تزيد من ارتجاع المريء والحموضة ، كما يمكن أن تزيد من أعراض وتهيجات القولون العصبي، لذلك كل شخص يفترض أن يتابع حالته مع طبيبه”.

أما بخصوص القهوة العربية، رد الاستشاري بأنه لا توجد دراسات طبية تشمل القهوة العربية.