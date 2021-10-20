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خبيرة اجتماعية: على الأهل تعليم الأبناء كيفية التعامل مع «الغرباء» عبر الإنترنت

خبيرة اجتماعية: على الأهل تعليم الأبناء كيفية التعامل مع «الغرباء» عبر الإنترنت
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت د. نجوى الثقفي الأستاذة في علم اجتماع الجريمة، من خطورة تعامل الأطفال والأبناء مع الغرباء عبر الإنترنت ومواقع التواصل.

وقالت إن مسؤولية الأهالي تحتم عليهم توعية أبنائهم على كيفية التعامل مع الغرباء خاصة عبر الإنترنت.

وأضافت، خلال استضافتها على قناة “الإخبارية”: “أنه لا بد أن نوعي الأطفال أنه مهما كانوا على معرفة بالتعامل مع الإنترنت، ولكن معرفتهم بالتعامل مع الغرباء مازالت محدودة، وهنا دور الأهل في تعليم الأطفال كيفية التعامل مع الغريب، وأن لا يعطوا أي معلومات للغرباء عبر الإنترنت”.

وتابعت أن الغرباء حاليا ليسوا في الشارع فقط، بل الغرباء الآن يتم التعامل معهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت عن طريق الألعاب أو السناب شات، وينبغي عدم إعطاء أي معلومات أو أسماء أو أرقام هواتف أثناء التعامل مع الإنترنت أو مواقع التواصل.

 

 

 

 

 

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