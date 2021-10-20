حكم تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل أو بعده.. سماحة المفتي يُجيب

تواصل- فريق التحرير:

أجاب سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على سؤال حول “حكم تأخير صلاة العشاء”.

ونشر الحساب الرسمي لـ” الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء”، عبر “تويتر” مقطع صوتي يتضمن إجابة سماحة المفتي، حيث قال :” العشاء يدخل وقتها من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل دائماً، أخرها إلى النصف أو قبل النصف”.

وأضاف سماحة المفتي :” إذا انتصف الليل فإن تأخيرها بعد النصف مذموم.. لابد أن تؤديها قبل النصف”.