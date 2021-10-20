فوائد مذهلة لـ«الفستق» في خفض ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول

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يُعرف ضغط الدم بأنه قياس القوة التي تتعرض لها الأوعية الدموية والأعضاء أثناء ضخ الدم في أنحاء الجسم.

ووجدت مراجعة لـ21 دراسة أن تناول الفستق قلل من الرقم الانقباضي (الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم) بمقدار 1.82 ملم/زئبق، والرقم الانبساطي (السفلي) بمقدار 0.8 ملم/زئبق، ويجب التأكد من اختيارك للفستق غير المملح: يجب تجنب الملح عند اتباع نظام غذائي لخفض ضغط الدم، بحسب روسيا اليوم.

ويعد الفستق غنيا أيضا بـ L-arginine، وهو حمض أميني يتحول إلى أكسيد النيتريك عند تناوله، وهو ضروري لعملية تسمى توسع الأوعية الدموية، حيث تتمدد ما يزيد من تدفق الدم.

وهناك المزيد من الطرق التي يمكن أن تقلل بها هذه المكسرات الخضراء اللذيذة من خطر الإصابة بأمراض القلب: يُنسب الفستق أيضا إلى خفض الكوليسترول.

ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 32 رجلا تناولوا 20% من سعراتهم الحرارية اليومية من الفستق، أن مستويات الكوليسترول لديهم انخفضت بنسبة هائلة بلغت 21%.