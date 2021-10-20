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بالصور.. «مكنون» في ضيافة المفتي

بالصور.. «مكنون» في ضيافة المفتي
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تواصل – فريق التحرير:

أعرب سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله عن شكره لجهود الجمعية وعملها المبارك في تحفيظ وتعليم كتاب الله تعالى، وحرصها الدائم على الاهتمام الكبير بحلقات تحفيظ القرآن الكريم والمدارس النسائية، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)، مؤكدا على أهمية دعمها لاستمرار أداء رسالتها السامية.

جاء ذلك أثناء لقائه في مكتبه صباح أمس الثلاثاء وفد مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون” يتقدمهم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول رئيس مجلس الإدارة، حيث استمع سماحته لشرح لأبرز الأنشطة والأعمال التي تقدمها مكنون، والإنجازات التي حققتها، ودورها الخيري في خدمة مجتمعها من خلال تعليم وتحفيظ كتاب الله تعالى للبنين والبنات، وجهودها المباركة في الارتقاء بالعمل والتطوير المستمر والتحديث الدائم لتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة لتعليم كتاب الله.

تأتي الزيارة ضمن برامج مكنون التواصلية والتفاعلية للتعريف بالجمعية ومناشطها في خدمة القرآن الكريم مع محيطها ومجتمعها، واستهدافها للجهات والشخصيات البارزة والتي لها إسهامات كبيرة في خدمة المجتمع ودعم الجمعية ومؤازرتها.

وقدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة لسماحته تقريرا شاملا لمناشط الجمعية وجهودها في خدمة كتاب الله.

 

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