7.2 مليار ريال تداولات.. مؤشر الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11903 نقاط

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم الأربعاء، مرتفعاً 111.20 نقطة ليقفل عند مستوى 11903.74 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 7.2 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 189 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سبكيم العالمية، وبترو رابغ، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، والرياض، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أمانة للتأمين، ومهارة، ومسك، والخبير ريت، وسلامة، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 3.16% .

فيما كانت أسهم شركات وكيان السعودية، سبكيم العالمية، وبترو رابغ، والتصنيع، والإنماء، الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات سبكيم العالمية، والراجحي، بترو رابغ، وكيان السعودية، وسابك، الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 81.70 نقطة ليقفل عند مستوى 24449.96 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 270 ألف سهم تقاسمتها 1299 صفقة.