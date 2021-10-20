«سجن 5 سنوات وغرامة ملايين الريالات» عقوبة تصوير الحوادث المرورية دون إذن

تواصل – فريق التحرير:

حذرت خبيرة قانونية من الوقوع في مخالفة تصوير الأشخاص أو الحوادث المروية دون إذن.

وقالت المستشارة القانونية نوال الشمري، إن البند رقم 19 من لائحة الذوق العام ينص على أن تصوير الأشخاص أو الحوادث المرورية أو الجنائية من دون إذن يعد مخالفة عقوبتها غرامة ألف ريال وحذف الصورة.

وأكدت خلال لقائها في برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، أن تصوير مثل هذه الحوادث يصبح جريمة إذا تضرر أحد منها، وتتم معاقبة مرتكبها وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية، والتي يصل فيها السجن لمدة تصل لخمس سنوات وغرامات تصل لملايين الريالات.

وأوضحت أنه يجوز تصوير الحوادث دون مساءلة قانونية في حال كان المصور طرفا مرتبطا بهذا الحادث، ويكون الغرض منه إثبات حق أو توضيح نظام، أو تحسين نظام، مؤكدة أن النظام يطبق على الجميع بما فيهم الإعلاميون والصحفيون.