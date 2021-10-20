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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بعد تسجيل حالات وفاة غير مسبوقة.. قرار عاجل من الرئيس الروسي للحد من انتشار كورونا

بعد تسجيل حالات وفاة غير مسبوقة.. قرار عاجل من الرئيس الروسي للحد من انتشار كورونا
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تواصل – وكالات :

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فرض عطلة رسمية تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر مدفوعة الأجر على خلفية ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى مستويات قياسية في البلاد، بحسب موقع روسيا اليوم.

وشهدت روسيا لليوم الثاني على التوالي زيادة غير مسبوقة، بأكثر من ألف حالة، في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة مجددا عتبة الـ34 ألفا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن تسجيلها 34073 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 33740 إصابة في اليوم السابق.

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