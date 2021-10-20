تطوير خوذة لعلاج الخرف.. تعرّف على طريقة عملها وقيمتها

تواصل – وكالات :

طور باحثون من جامعة «دورهام» البريطانية بالتعاون مع شركة «Maculume» خوذة «PBM-T» لعلاج الخرف من خلال إطلاق الضوء مباشرة إلى الدماغ، ما يعزز الذاكرة والوظيفة الحركية.

وتعمل الخوذة التي تبلغ قيمتها 7250 جنيه إسترليني من خلال عملية تسمى «التعديل الحيوي للصور»، حيث يتم توجيه نبضات الأشعة تحت الحمراء إلى عمق الدماغ.

وأجرى العلماء دراستهم على 14 متطوعاً، تبلغ أعمارهم 45 عاماً وأكثر، ويرتدون الخوذة لمدة 6 دقائق مرتين يومياً لمدة شهر، مع إرسال ضوء الأشعة تحت الحمراء إلى أدمغتهم بطول موجة يبلغ 1068 نانومتر.

إضافة إلى مجموعة ضابطة مكونة من 13 شخصاً استخدموا خوذة وهمية، وخضعت المجموعتان للاختبارات قبل العلاج وبعده.

ولاحظ العلماء تحسناً ملحوظاً في الأداء في الوظائف الحركية والذاكرة وسرعة معالجة الدماغ، لأولئك الذين يستخدمون الخوذة الحقيقية على الذين أعطوا الدواء الوهمي.

وأوضحوا أن التحسن السريع في أداء الذاكرة يشير إلى أن العلاج بالأشعة تحت الحمراء يمكن أن يكون علاجاً يغير قواعد اللعبة للأشخاص المصابين بالخرف وسيسعى المزيد من البحث إلى تحديد ما إذا كان يمكن أن يساعد في عكس مرض الزهايمر.