الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تطوير خوذة لعلاج الخرف.. تعرّف على طريقة عملها وقيمتها

تطوير خوذة لعلاج الخرف.. تعرّف على طريقة عملها وقيمتها
0

تواصل – وكالات :

طور باحثون من جامعة «دورهام» البريطانية بالتعاون مع شركة «Maculume» خوذة «PBM-T» لعلاج الخرف من خلال إطلاق الضوء مباشرة إلى الدماغ، ما يعزز الذاكرة والوظيفة الحركية.

وتعمل الخوذة التي تبلغ قيمتها 7250 جنيه إسترليني من خلال عملية تسمى «التعديل الحيوي للصور»، حيث يتم توجيه نبضات الأشعة تحت الحمراء إلى عمق الدماغ.

وأجرى العلماء دراستهم على 14 متطوعاً، تبلغ أعمارهم 45 عاماً وأكثر، ويرتدون الخوذة لمدة 6 دقائق مرتين يومياً لمدة شهر، مع إرسال ضوء الأشعة تحت الحمراء إلى أدمغتهم بطول موجة يبلغ 1068 نانومتر.

إضافة إلى مجموعة ضابطة مكونة من 13 شخصاً استخدموا خوذة وهمية، وخضعت المجموعتان للاختبارات قبل العلاج وبعده.

ولاحظ العلماء تحسناً ملحوظاً في الأداء في الوظائف الحركية والذاكرة وسرعة معالجة الدماغ، لأولئك الذين يستخدمون الخوذة الحقيقية على الذين أعطوا الدواء الوهمي.

وأوضحوا أن التحسن السريع في أداء الذاكرة يشير إلى أن العلاج بالأشعة تحت الحمراء يمكن أن يكون علاجاً يغير قواعد اللعبة للأشخاص المصابين بالخرف وسيسعى المزيد من البحث إلى تحديد ما إذا كان يمكن أن يساعد في عكس مرض الزهايمر.

مواد ذات صلة

5 فواكه تحسن وظائف وصحة المخ.. لا تجعل مائدتك تخلو منها

5 فواكه تحسن وظائف وصحة المخ.. لا تجعل مائدتك تخلو منها

«أدوهِلم»..علاج جديد لمرض ألزهايمر يثر الجدل بعد الموافقة على تداوله

«أدوهِلم»..علاج جديد لمرض ألزهايمر يثر الجدل بعد الموافقة على تداوله

نصائح مهمة لتخفيف أعراض مرض «ألزهايمر»

نصائح مهمة لتخفيف أعراض مرض «ألزهايمر»

شركة «سينا» تطلق خوذتها المتطورة الجديدة.. المزايا والسعر

شركة «سينا» تطلق خوذتها المتطورة الجديدة.. المزايا والسعر

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة