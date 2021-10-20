«شؤون الحرمين» توضح طريقة حجز العربات الكهربائية للزوار والمعتمرين

تواصل – فريق التحرير:

بثت قناة الإخبارية تقريراً مصوراً عن العربات الكهربائية التي وفرتها رئاسة شؤون الحرمين، لخدمة زوار بيت الله الحرام لتأدية شعائرهم بكل سهولة ويسر.

وقد بلغ عدد العربات التي وفرتها الرئاسة 8 آلاف عربة كهربائية وعادية بشكل مجاني.

وأوضح مدير إدارة التنقل برئاسة شؤون الحرمين، أحمد المقاطي، أن حجز العربة يكون عبر تطبيق “تنقل” بكل يسر وسهولة لاستلام عربته عند وصوله للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مشيراً إلى أن هناك طاقم متخصص لشرح الخدمة للمعتمرين وطريقة استخدام العربة.

وأكد أن العربات تم ضبطها على سرعة محددة لا يمكن زيادتها، كما أنها تحتوي على عدد من الخدمات للإبلاغ عن أي مشكلة تواجه المعتمر .