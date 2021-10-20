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بسبب التمييز .. محكمة أمريكية تلزم فيسبوك بدفع 13 مليون دولار أمريكي

بسبب التمييز .. محكمة أمريكية تلزم فيسبوك بدفع 13 مليون دولار أمريكي
فيسبوك
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تواصل- وكالات

توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى اتفاق مع شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك يقضي بدفع الشركة غرامة قدرها 4.75 مليون دولار للخزانة الأمريكية.

وفي التفاصيل التي ذكرتها الإذاعة الألمانية توصلت المحكمة أيضا إلى دفع الشركة ما يصل إلى 9.5 مليون دولار للضحايا المستحقين للتعويض.

يأتي هذا كجزء من تسوية لدعوى تتهم الشركة بالتمييز ضد الموظفين الأمريكيين.

وكانت وزارة العدل قد ادعت في دعوى قضائية عام 2020 أن عملية التوظيف في فيسبوك لبعض الوظائف تميز عمدا ضد العمال.

وتضمنت الدعوى أيضا أنه :” خلافا لمعايير التوظيف القياسية، استخدمت فيسبوك أساليب توظيف مصممة لردع العمال الأمريكيين عن التقدم لمناصب معينة”.

وأوضحت الدعوى أن الشركة  رفضت النظر في طلبات العمال الأمريكيين الذين تقدموا لشغل هذه الوظائف، ووظفت فقط حاملي تأشيرات مؤقتة.

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