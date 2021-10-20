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أجرى عملية جراحية.. وحضر لتدريس حصص التربية الإسلامية لطلابه بجدة (فيديو)

أجرى عملية جراحية.. وحضر لتدريس حصص التربية الإسلامية لطلابه بجدة (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير

ضرب أحد المعلمين درسا تربويا في الصمود والحفاظ على الارتباط بطلابه في أصعب الظروف.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو للمعلم ناصر الشهري أستاذ التربية الإسلامية، الذي أجرى عملية جراحية، لكنه حضر لتدريس الحصص لطلابه عبر منصة مدرستي.

ونشر حساب ثانوية صقلية جدة مقطع فيديو لحضور الشهري للمدرسة، وعلق عليه بالقول :” رغم إجراءه لعملية جراحية وتمتعه بإجازة رسمية، الأستاذ ناصر الشهري معلم التربية الإسلامية يؤدي حصصه من المنزل لطلابه عبر منصة مدرستي لمن هم داخل المدرسة وخارجها .. ألف لابأس أبا عبدالملك وجزاك الله خير الجزاء”.

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