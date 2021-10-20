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الالتزام بـ6 شروط.. «الزكاة» تعلن عن مزاد علني بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز

الالتزام بـ6 شروط.. «الزكاة» تعلن عن مزاد علني بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات المحددة.

وأضافت أن المزاد سوف يقام يوم الأحد الموافق 25 ربيع الأول 1334، 31 أكتوبر 2021، وذلك وفق الشروط التالية:

1-دفع مبلغ تأميني إلزامي قدره 50 ألف، وفق شيك مصدق لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2- إخراج البضائع من الجمرك، ودفع كامل القيمة.

3- دف عمولة السعي وقيمتها 2.5%، علاوة على قيمة البيع.

4- يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال 5 أيام، برسم الوارد، و20 يوما للبضائع برسم الصادر.

5- يشترط  على الحضور للمزاد إظهار تطبيق توكلنا.

6- التسجيل المسبق في الجمرك، قبل الحضور للمزاد.

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