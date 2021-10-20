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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«خلص الأمة من مخالب الشيطان».. النبي «محمد» في عيون سياسيون وزعماء من مختلف الأديان

«خلص الأمة من مخالب الشيطان».. النبي «محمد» في عيون سياسيون وزعماء من مختلف الأديان
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تواصل – فريق التحرير:

أشاد كتّاب وفلاسفة وسياسيون وزعماء من مختلف الأديان والبلدان، بمسيرة النبي محمد وبصيرته تجاه الأمة العربية والإسلامية.

ومن بينهم، مهاتما غاندي الذي قال عن النبي محمد: «أردت معرفة صفات الرجل الذي يملك قلوب ملايين البشر، لم يكن السيف الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود».

وأشاد الروائي ليو تولستوري بالنبي قائلا: «أنا من المبهورين والمعظمين لمحمد، فهو الذي اختاره الله لتكون آخر الرسالات على يديه، فيكفيه فخرا وشرفا أنه خلص أمة من مخالب شيطان العادات الذميمة».

وقال الفيلسوف والمؤرخ كارل ماركس: «افتتح النبي محمد برسالته عصرا للعلم والمعرفة، ودونت أقواله بطريقة علمية خاصة، وسعى بكل قوة لمحو ما كان متراكما من قبل من عمليات التبديل والتحوير في الأديان».

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    راجي عفو ربه

    إن العلماء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا العلم
    فمن أخذه أخذ بحظ وافر
    رحم الله الشيخ