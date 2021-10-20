اختطاف 500 مواطن ونهب للممتلكات.. جرائم الحوثي في العبدية بمأرب

تواصل- فريق التحرير

لا تزال مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن تواصل جرائمها بحق المدنيين، خاصة ما يدور في الأيام الأخيرة بشأن سكان العبدية جنوب مأرب.

وبحسب ما نقلته وسئل إعلام محلية عن مصادرها، فإن الميليشيا قامت بخطف أكثر من 500 شخص في مديرية العبدية ، بعد أيام من سيطرتها عليه.

وأضافت أن المليشيا تواصل مداهمة المنازل واقتحامها، وسمحت لمسلحيها بنهب الممتلكات الخاصة للمواطنين.

كما وصلت أيضا حملة الاختطافات والاعتقالات، والتي طالت المئات من بينهم أطفال، إضافة إلى جرحى ومصابين جراء المعارك والقصف الحوثي.

وأقدمت المليشيا على تفجير منزلين ، مع مواصلة فرض حصار مطبق على منافذ ومداخل المديرية.

يذكر أن الميليشيا كانت قد سيطرت يوم الجمعة الماضية على مركز مديرية العبدية، عقب ثلاثة أسابيع من الحصار والمعارك العنيفة.