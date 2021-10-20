المملكة تحتفظ بمكانتها.. أكبر مورد نفطي إلى الصين للشهر العاشر

تواصل- فريق التحرير

احتفظت المملكة بمكانتها كأهم مورد للخام إلى الصين للشهر العاشر في سبتمبر، وذلك بحسب ما كشفته بيانات جمارك اليوم.

وأضافت أيضا بيانات الجمارك أنه تم رفع الإمدادات 2% على أساس سنوي.

وبحسب الاقتصادية، فقد بلغ إجمالي شحنات المملكة 7.96 مليون طن أو 1.94 مليون برميل يوميا.

وجاءت الزيادة من 1.89 مليون برميل يوميا في سبتمبر 2020 وأقل بقليل من 1.96 مليون برميل يوميا في أغسطس 2021.

هذا ولم تستورد الصين أي نفط من إيران وفنزويلا منذ بداية 2021.

كما انخفضت الشحنات من روسيا ثاني أكبر مورد للخام إلى الصين 18% إلى 6.14 مليون طن أو 1.49 مليون برميل يوميا مقارنة مع 1.59 مليون برميل يوميا في أغسطس.