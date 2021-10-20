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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مواطن يشتكي من فواتير كهرباء بـ100 ألف ريال.. والشركة ترد

مواطن يشتكي من فواتير كهرباء بـ100 ألف ريال.. والشركة ترد
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تواصل – فريق التحرير:

تلقت شركة السعودية للكهرباء، بلاغا من أحد المشتركين يتضرر فيه من صدور فواتير كهرباء بقيمة 100 ألف ريال مقابل استهلاكه سدد منها 30 ألف ريال.

وقال المواطن في شكواه: “تم وضع قيمة تقديرية 100 ألف ريال في سنة، وهذا منافي للصحيح ومنافي للواقع، مع العلم أنه تم الاتصال علي قبل خمسة شهور تقريبًا وقال لي الموظف إنه خطأ قراءة”.

وتابع: “تم تسديد 30 ألف ريال، على أن يتم مراجعة المائة ألف، مع العلم أن هذا البيت شعبي وسعة العداد ١٠٠ أمبير ولا يتحمل إلا تشغيل ٨ مكيفات”.

وقالت الشركة، عبر حسابها الرَّسمي «العناية بالمشتركين» بموقع تويتر، “تم التأكد والفاتورة صحيحة، ويمكن للمستفيد الحصول على خدمة الفحص؛ للتأكد من سلامة العداد، من خلال موقع الشركة عبر الرابط اضغط (هنا)

وتابعت، أن خطوات الحصول على الخدمة تتضمن: الضغط على أيقونة «الشكاوى واختيار خدمات المشتركين ومن ثم الضغط على شكوى جديدة والطلبات واختيار طلبات الفواتير وفحص العداد».

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