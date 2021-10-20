وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة البحر الأحمر

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الأمن السيبراني.

– مدير مشتريات أول.

– مدير مشروع.

– مساعد مدير المشتريات.

– مساعد مدير التكلفة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)