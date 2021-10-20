الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

طائرة تفرغ مرحاضها على بريطاني يجلس في حديقته

طائرة تفرغ مرحاضها على بريطاني يجلس في حديقته
0

تواصل – فريق التحرير:

في واقعة نادرة الحدوث، وتسببت في غضب بريطاني، قامت طائرة بريطانية بإفراغ الصرف الصحي الخاص بها على  رجل في حديقته.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية، فقد تعرض أحد سكان مدينة وندسور البريطانية لحادث مؤسف بعد أن أفرغت طائرة مياه الصرف الصحي الخاص بمرحاضها فوق حديقته.

وقد غطت مياه الصرف الصحي الرجل بالكامل ، إضافة إلى حديقته والمظلات الموجود داخلها.

هذا ولم يتم الكشف عن اسم شركة الطيران التي تسببت في الحادث.

وكانت شبكة “بي بي سي” قد نقلت عن عضو في منتدى للطيران: “لقد شعرت بالرعب عند سماعي بالحادث”.

كما أثار الحادث استغراب أعضاء منتدى الطيران، فعادة ما تخزن مراحيض الطائرات مياه الصرف الصحي في خزانات خاصة، وعند هبوطها يتم التخلص منها.

 

مواد ذات صلة

ضبط 13 مخالفًا امتهنوا سرقة أغطية شبكات الصرف الصحي والسيول بالرياض

ضبط 13 مخالفًا امتهنوا سرقة أغطية شبكات الصرف الصحي والسيول بالرياض

شرطة الرياض: القبض على 3 أشخاص امتهنوا سرقة الأغطية الحديدية للصرف الصحي

شرطة الرياض: القبض على 3 أشخاص امتهنوا سرقة الأغطية الحديدية للصرف الصحي

فتح باب تأهيل المقاولين لتنفيذ 500 ألف توصيلة مياه وصرف صحي

فتح باب تأهيل المقاولين لتنفيذ 500 ألف توصيلة مياه وصرف صحي

«المياه الوطنية» تنفذ مشاريع للصرف الصحي في جدة بـ 2 مليار ريال

«المياه الوطنية» تنفذ مشاريع للصرف الصحي في جدة بـ 2 مليار ريال

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة