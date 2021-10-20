طائرة تفرغ مرحاضها على بريطاني يجلس في حديقته

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في واقعة نادرة الحدوث، وتسببت في غضب بريطاني، قامت طائرة بريطانية بإفراغ الصرف الصحي الخاص بها على رجل في حديقته.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية، فقد تعرض أحد سكان مدينة وندسور البريطانية لحادث مؤسف بعد أن أفرغت طائرة مياه الصرف الصحي الخاص بمرحاضها فوق حديقته.

وقد غطت مياه الصرف الصحي الرجل بالكامل ، إضافة إلى حديقته والمظلات الموجود داخلها.

هذا ولم يتم الكشف عن اسم شركة الطيران التي تسببت في الحادث.

وكانت شبكة “بي بي سي” قد نقلت عن عضو في منتدى للطيران: “لقد شعرت بالرعب عند سماعي بالحادث”.

كما أثار الحادث استغراب أعضاء منتدى الطيران، فعادة ما تخزن مراحيض الطائرات مياه الصرف الصحي في خزانات خاصة، وعند هبوطها يتم التخلص منها.