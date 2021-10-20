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الحوثي ينفق نصف مليار ريال في احتفالية المولد.. والأكل من القمامة للمدنيين

الحوثي ينفق نصف مليار ريال في احتفالية المولد.. والأكل من القمامة للمدنيين
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تواصل- فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة ومعبرة عن الحالة التي وصل لها المدنيون، في المناطق التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي المتمردة في اليمن.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، مما تقوم به مليشيا الحوثي تحت زعم الاحتفال بالمولد النبوي، وهم يهدرون أموال الشعب ويفكون دماء أبنائه.

ونشر الإعلامي وليد المعلمي مقطع فيديو مؤثر لامرأة وهي تقوم بالأكل من القمامة، بسبب حاجتها للطعام.

وعلق المعلمي ساخرا على أفعال الحوثي وجرائمه في اليمن: “الحوثي أنفقوا ٥٠٠ مليون ريال في الاحتفال بالمولد النبوي والشعب جائع.. يسرقون أموال الشعب باسمك يا رسول الله .. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

كما نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة أخرى صادمة ونقلتها وسائل إعلام محلية عن قنص مواطن يمني أثناء الاحتفال بالموالد النبوي.

وكانت مصادر محلية في محافظة تعز قد أكدت أن المليشيا قنصت أمس الثلاثاء المسن “علي يحيى ذعوان” والذي تعرض للقنص برصاص المليشيا في منطقة “أطراف شِعبْ كُرِيمهْ” عندما كان يقود شاحنة خاصة به

وبحسب المصادر فإن المليشيا المتمركزة في شارع الأربعين شمال شرقي المدينة، هي من قامت بقنصه.

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