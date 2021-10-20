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خبير طقس يوجه نصيحة لمحبي الكشتات والبر: عليكم بالملابس الثقيلة

خبير طقس يوجه نصيحة لمحبي الكشتات والبر: عليكم بالملابس الثقيلة
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تواصل – فريق التحرير:

نصح عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، محبي الكشتات والنزهات البرية، بضرورة اصطحاب ملابس ثقيلة معهم خلال التنزه تحسباً لانخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة.

وأوضح الحصيني أن الحالة الجوية الباردة المتوقعة نهاية الشهر قد تكون نواة لحالة جوية أكبر، مضيفاً أن التوقعات تشير لحدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة لأننا نتجه إلى الشتاء.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مناطق عسير وجازان ونجران.

وأوضح المركز أن مدن بيشة وتثليث وطريب بمنطقة عسير إضافة لمدينتي شرورة ونجران ستشهد رياحاً سطحية نشطة مع أتربة مثارة تسبب تدنياً في مدى الرؤية، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

وأضاف أن مدينتي النماص وتنومة بمنطقة عسير بالإضافة لمدن جازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والعيدابي وفيفا وهروب، ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية مع سحب رعدية ممطرة تؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية، بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً وحتى السابعة مساءً.

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