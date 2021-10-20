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أسنان وبقايا حلوى في أذن طفل.. حالة طبية نادرة

أسنان وبقايا حلوى في أذن طفل.. حالة طبية نادرة
scratching the ear with a finger, ear diseases, ear pain,
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تواصل – وكالات:

أوضح طبيب متخصص بأمراض الأنف والأذن والحنجرة من مدينة نيجني نوفغورود الروسية عن علاجه لحالة استثنائية هي الأولى من نوعها خلال مسيرته المهنية، إذ استطاع خلال عملية دقيقة إخراج أسنان وحلوى من أذن طفل يعاني آلام حادة وفقد للسمع.

ونشر موقع “مير 23” الروسي تفاصيل الحالة الاستثنائية، حيث قدم الطفل مع أهله إلى المشفى بسبب معاناته من الألم الحاد الدائم في الأذن.

وقال الطبيب: “كان الطفل يعاني من اضطرابات عصبية سابقة وفقد السمع الحسي بدرجة كبيرة وبالتالي فإن حاسة السمع ضعيفة وخضع في السابق لعملية زرع جهاز طبي للتعويض عن فقدان السمع”.

وبعد الفحص من قبل الطبيب، عُثر على جسم غريب في قناة الأذن واتضح أن الطفل لديه أسنان في الأذن.

وأشار الطبيب إلى أن الطفل كان لديه جميع الأسنان الموجودة في تجويف الفم في مكانها، لكن وجدت أسنان وحلوى كراميل في أذنه.

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