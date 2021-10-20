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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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سابقة من نوعها.. أول شركة طيران تقبل التعامل بالـ«بيتكوين»

سابقة من نوعها.. أول شركة طيران تقبل التعامل بالـ«بيتكوين»
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تواصل- وكالات:

في سابقة تعد الأولى من نوعها في العالم، أعلن رئيس السلفادور نجيب بو كيلة أن شركة الطيران المنخفض التكلفة “فولاري” ستقبل التعامل بالعملة الرقمية المشفرة “بتكوين”، لتصبح بذلك أول شركة طيران في العالم تخطو هذه الخطوة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اعتمدت السلفادور الشهر الماضي “بتكوين” كعملة قانونية.

وارتفعت عملة “البيتكوين”، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم إلى 63930 دولارا مساء الثلاثاء، وهو أعلى مستوى لها منذ الذروة القياسية البالغة 64895 دولارا المسجلة في أبريل 2021.

وقالت “فولاري” في بيان لها نشرته وكالة رويترز، إنها تعمل لإعطاء العملاء في البلد خيار الدفع بالعملة الرقمية عن خدمات في المطار.

 

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