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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مكة والمدينة تتصدران.. 55 يومًا على انتهاء مهلة إثبات الملكية

مكة والمدينة تتصدران.. 55 يومًا على انتهاء مهلة إثبات الملكية
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تواصل- فريق التحرير:

لم يتبقى أمام المواطنين الراغبين في إثبات ملكياتهم لمنازلهم أو مزارعهم التي ورثوها عن آبائهم أو أجدادهم سوى ما يقارب الـ 55 يومًا – في 5-5-1443هـ تنتهي هذه المهلة- ، كي يتمكنوا من استخراج صكوك شرعية لهم من هيئة عقارات الدولة.

وتعكف مكاتب هيئة عقارات الدولة حالياً من خلال مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة على النظر في الطلبات المتقدمة من المواطنين، عبر منصات إحكام لإثبات ملكياتهم قبل عام 1387هـ ولم يتمكنوا من استخراج صكوك شرعية لها، وفقًا لصحيفة الجزيرة.

كان محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، صرح مؤخراً أن عدد طلبات التملك وتوثيق العقود التجارية التي تلقتها الهيئة خلال الـ10 الأشهر الماضية وصلت إلى 500 ألف طلب توثيق للعقود العقارية عبر منصة “إحكام”.

وأوضح أن هناك مناطق بالسعودية مكتظة بطلبات التملك، وعلى رأسها مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، مشيرا إلى أن الهيئة تحتاج إلى صبر المواطنين، ومنحهم وقتاً كافياً لاستيفاء جميع الطلبات المقدمة للنظر فيها وإصدار الأحكام عليها.

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